Rafa Marin a DAZN: "Stiamo lavorando molto sulla difesa. Le mie condoglianze e quelle della SSC Napoli per la tragedia di Toledo"
Le Interviste 20:05
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Ultime notizie Napoli - Rafa Marin, difensore della SSC Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita Monza-Napoli, in programma alle ore 20:45 allo stadio Brianteo.
Monza-Napoli, intervista Rafa Marin a DAZN
Di seguito le sue dichiarazioni:
"Molta forza a tutti i familiari e gli amici, condoglianze a loro per la tragedia ferroviaria a Toledo, in Spagna, si unisce tutto il Napoli. È una tragedia enorme, sono cose che non dovrebbero succedere prendendo un treno.
Noi stiamo lavorando sulla difesa, su quando siamo nel blocco basso. Abbiamo subito molti gol, ma una era una gara di Champions e una contro la Roma che è una squadra forte. Noi dobbiamo continuare a lavorare su questo".
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