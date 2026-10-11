Ieri De Bruyne ha raggiunto un dato che non gli capitava da due anni e mezzo

Ultime notizie SSC Napoli - Kevin De Bruyne è l’uomo copertina di Napoli-Frosinone. La sblocca su rigore dopo l’errore di Hojlund e poi la chiude nel finale da centravanti navigato su assist di Giovane. Ha fatto tanti ruoli: mediano accanto a Lobotka. Poi trequartista con Lang dietro Lucca. Quindi a sinistra come mezzala dopo l’ingresso di Gilmour e Giovane.

Come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, nel mezzo del match "disegna calcio, accende la luce e corre tantissimo confermando di star bene, come aveva rivelato in nazionale. Si propone, costruisce d’esterno, crea e ripiega, difende e riparte. a un sapore speciale la serata di ieri, per lui. Segna la sua prima doppietta italiana e anche la dodicesima marcatura multipla nei maggiori 5 campionati europei. L’ultima risaliva al 6 aprile 2024 contro il Crystal Palace".