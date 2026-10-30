Conte ancora in modalità relax a Sharm El Sheik: escursione con i vecchi compagni per l'ex Napoli | FOTO
Notizie 21:45
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Ultime notizie - In attesa di capire quale sarà la sua prossima squadra, Antonio Conte si gode il relax in Egitto, a Sharm El Sheikh. L'ex allenatore della SSC Napoli, finito al centro di diverse indiscrezioni che lo accostano a Manchester United ed anche alla Juventus, si trova attualmente in vacanza con sua moglie Elisabetta e tanti ex compagni della Juventus al Domina Coral Bay.
Conte in vacanza a Sharm el-Sheikh
Proprio a Sharm El Sheik c'è il torneo Legends Padel Club al quale partecipano tanti ex calciatori come Tacchinardi, Dida, Legrottaglie, Di Biagio e Doni. Nelle ultime ore il gruppo si è goduto il relax tra spiagge paradisiache ed escursioni in barca alla ricerca di delfini.
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