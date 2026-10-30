Ultime notizie SSC Napoli - Max Allegri non ci sarà contro la Juventus, con la squalifica a rovinare il percorso. La vittoria contro il Monza di Juric ha messo insieme tutto, scrive Il Mattino.

“Ottime e meno ottime cose, gol fatti e quelli subiti troppo facilmente, sorrisi e qualche perplessità. Insomma, se la domanda era: qual è il vero Napoli? La risposta definitiva ancora non è arrivata. E forse non arriverà neppure a Torino. Ma quella dello Juventus Stadium sarà partita vera in cui gli azzurri non potranno abbassare la testa. Ci tiene anche Max, uno che a Torino ci ha vinto solo quando è stato padrone di casa"