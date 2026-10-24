Sky - Infortunio Badiashile: si tratta di una ricaduta come Alisson e Neres

"Le condizioni di Badiashile? Ha subito un infortunio muscolare e veniva da mesi di inattività: martedì l'avevo fatto riposare apposta, purtroppo è ricaduto su un infortunio. Gli altri sono in buona condizione, Rrahmani ha riposato e mercoledì sarà a disposizione".

Così Massimiliano Allegi in conferenza stampa nel post partita di Napoli-Roma. Una sostituzione che a detta di molti, quasi tutti, ha cambiato l'esito del match considerando la prestazione importante del difensore francese e quella disastrosa, invece, di Sam Beukema non entrato al meglio e colpevole su due reti giallorosse.

Infortunio Badiashile in Napoli-Roma: è una ricaduta

Sta di fatto che l'infermeria partenopea torna al centro dell'attenzione, per un'altra stagione che da questo punto di vista si sta trasformando in un vero e proprio caso. Anche perché il k.o. di Badiashile fa scattare una spita come riporta SkySport. Al pari di Alisson Santos e David Neres, come appunto riferito dallo stesso Allegri, per il centrale transalpino si tratta di una ricaduta: il difensore aveva già dovuto fare i conti con un problema muscolare nei giorni scorsi e, dopo essere stato rischiato quest'oggi ontro la Roma, ha accusato il riacutizzarsi del fastidio. Si riapre così una riflessione sullo staff medico e in generale sulla gestione dei giocatori in questo periodo, specialmente quelli non al meglio.