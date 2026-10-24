Psicosi Napoli a Trigoria: la decisione di Gasperini che ha spiazzato tutti. L'ha fatto per blindare la squadra

Ultime notizie calcio Napoli - Protocollo del silenzio ed allenamento blindato in tutto. Gian Piero Gasperini ha allontanato praticamente tutti da trigoria nella giornata di ieri. Una scelta precisa da parte del tecnico che non ha voluto distrazioni o altro in vista della gara contro il Napoli. Una mossa, quella di gasperini, di far tenere alta la concentrazione alla sua squadra.

Napoli Roma, Gasperini blinda Trigoria

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport che mette in evidenza come la Roma si sia voluta blindare in tutto e per tutto per la gara di oggi a Napoli:

"Al Fulvio Bernardini ieri è scattato il protocollo del silenzio. Allenamento blindato, niente componenti esterni alla squadra e allo staff tecnico, nessuna foto né video. Gli addetti alla sicurezza sono rimasti all’esterno del centro sportivo per controllare che nessun curioso riuscisse a sbirciare la seduta. Anche la partenza verso la Campania è stata organizzata per evitare assembramenti: niente stazione Termini, tradizionale punto di riferimento per le trasferte napoletane, ma la più tranquilla Tiburtina".