Campobasso, il dg a CN24: "Rizzetta ed il Napoli? Giudico per ciò che ho visto in questi mesi, e dico..."

Ultime notizie Napoli - Giuseppe Praticò, direttore generale del Campobasso, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Il rendimento attuale del Napoli mi ha sorpreso, non rispecchia il valore della squadra poi è chiaro che mi abbia fatto una buona impressione contro il Bodo/Glimt in Champions League. I singoli giocatori e lo staff tecnico di Allegri sono di un valore che non si riflette sulla classifica.

L’era Rizzetta a Campobasso? Qui ha conquistato la fiducia dei tifosi con i risultati, ha preso una squadra ai margini del calcio seppur gloriosa, ed è salito in due anni dall’Eccellenza alla Serie D: questo risultato gli ha permesso di esser accostato ad altri presidenti storici del Campobasso, è una specie di icona in città e Rizzetta lo ha fatto con tanti sacrifici e risultati.

Rizzetta ed il Napoli? Giudico per ciò che mi consta ciò che ho visto a Campobasso in questi mesi, ho trovato una società costruita con criterio, che ha ottenuto dei risultati sul campo, ritengo che nel basket stia facendo cose eccellenti e i numeri per l’esperienza del gruppo in Italia gli stanno dando ragione: in ogni sport in cui si è cimentato ha portato dei frutti. Ritengo che Rizzetta ed il suo gruppo sappiano ciò che fanno e non mettano in opera cose improvvisate. Rizzetta ambizioso come De Laurentiis? Sì, possiamo dire così.

Che tipo è Rizzetta? Una delle doti che mi ha colpito è la sua capacità di trasferire entusiasmo agli interlocutori, posso dire che è stato uno dei motivi che mi ha spinto ad accettare il Campobasso. Questa è una sua dote, così come sa delegare, sa farci lavorare serenamente nel portare avanti i progetti: è un modo di lavorare che a medio-lungo termine ti fa avere risultati”