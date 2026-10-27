Sabatini: "La settimana scorsa il Chelsea ha chiamato il Napoli, c'entra Badiashile"

Sandro Sabatini, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Marte, nel corso di Siamo Tutti Allenatori:

“Beukema? Difficile trovare giustificazioni, se si vuole usare il pugno duro allora è giusto che la società prenda provvedimenti. Penso abbia avuto un approccio alla partita difficoltoso, ha sbagliato anche in occasione del primo goal di Balerdi. E’ andato in corto circuito e quindi ha provato a simulare, ma se devi simulare fallo fino in fondo. Mi dicono che Beukema sia un grande professionista, ma forse è un po’ insicuro. A me è sembrata una scena molto brutta, ha provato la simulazione al 90′, non capisco cosa gli sia passato per la testa. Sembra che quell’episodio sia un dettaglio e basta, ma è quello che decide la partita. Il Napoli senza Badiashile prende tre goal in venti minuti e parliamo di quello che contro l’Inter si perde Thuram. Se Allegri potesse tornare indietro nel tempo avrebbe messo Marianucci e non Beukema. Beukema è costato 30 e passa milioni. Non so quali siano le motivazioni, ma i 31 mln spesi che fine hanno fatto? La colpa del pareggio del Napoli è solo di Beukema”

“Fino a che è stato in campo Badiashile ho visto uno dei migliori Napoli degli ultimi mesi. Nel primo tempo il Napoli ha contenuto bene la Roma, con la visione di gioco di De Bruyne è arrivato diverse volte a concludere in porta. Il primo tempo doveva finire 3 a 1 per il Napoli. Gasperini pareggia la partita dopo aver tolto Malen, questo dimostra il fatto che la Roma sia una grande squadra. S’è visto anche col Real Madrid. Se il Napoli gioca le prossime partite così fa una grandissima stagione. Gli infortuni di Badiashile e Spinazzola? Su Badiashile bastava consultare Trasfermarkt e guardare quante presenze ha fatto negli ultimi anni. Si fa sempre male. La settimana scorsa il Chelsea ha chiamato il Napoli per fargli i complimenti riguardo la gestione di Badiashile. E’ un giocatore forte, non me l’aspettavo. Così come non m’aspettavo che Rafa Marin raggiungesse livelli di rendimento così alto”.