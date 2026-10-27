Ultime notizie SSC Napoli - La partita con la Roma ha lasciato ferite profonde sulla pelle del Napoli: gli infortuni di Badiashile e Spinazzola e una stangata disciplinare. Max Allegri è stato squalificato per due giornate e si aggiunge alla lista di uomini a cui domani il Napoli dovrà rinunciare in occasione della trasferta a Monza.

La frase di Allegri, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, è stata udita anche da altri testimoni "e potrebbe innescare un ulteriore provvedimento, questa volta di natura economica (una multa). Essendo fatti registrati lontano dal campo, la materia è di competenza federale. Gli scenari non sono ancora definiti. E tra l’altro oggi il tecnico del Napoli parlerà in conferenza stampa prima della partita contro il Monza e magari potrebbe tornare sull’argomento".