Ricorso SSC Napoli, ecco la strategia scelta per dimezzare la squalifica di Allegri

Due giornate di squalifica e 10mila euro di multa per Massimiliano Allegri. L'allenatore del Napoli è stato sanzionato duramente dal Giudice Sportivo di Serie A per le frasi pronunciate durante e dopo la partita contro la Roma di sabato sera e ieri la SSC Napoli ha annunciato che presenterà ricorso alla Corte Sportiva d'Appello.

Ricorso SSC Napoli per Allegri, ecco la strategia

Oggi il quotidiano Il Mattino rende nota anche quella che è la strategia messa a punto ieri sera dai legali del Napoli per provare a dimezzare la squalifica e consentire ad Allegri di tornare in panchina già in occasione di Juventus-Napoli dell'1 novembre: "per farlo - scrive Il Mattino - si punterà sul comportamento dell’allenatore, documentando la buona condotta fino a quell’episodio del fine gara infuocato al Maradona".

La Corte Sportiva d'Appello della FIGC dovrà pronunciarsi entro le prossime 48-72 ore.