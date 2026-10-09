Allegri ha provato a caricare Lorenzo Lucca in conferenza stampa | VIDEO
Notizie 15:15
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Conferenza stampa Allegri su Lorenzo Lucca
Ultime notizie Napoli - In conferenza stampa, alla vigilia della partita Napoli-Frosinone valida per la 6ª giornata Serie A, Massimiliano Allegri, allenatore della SSC Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni live dalla sala stampa del Training Center di Castel Volturno.
Napoli-Frosinone, conferenza stampa Allegri su Lucca
Di seguito in conferenza stampa l'allenatore del Napoli Massimiliano Allegri prima di Frosinone-Napoli. Queste le sue dichiarazioni durante l'incontro con la stampa a proposito di Lorenzo Lucca:
"Questa sosta ha fatto bene anche a Lucca, è un giocatore su cui il Napoli ha investito molto. Ha qualità, le ha, deve restare sereno e tranquillo. Avrà spazio e si farà valere per i valori tecnici che ha".
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