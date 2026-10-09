Allegri ha provato a caricare Lorenzo Lucca in conferenza stampa | VIDEO

Ultime notizie Napoli - In conferenza stampa, alla vigilia della partita Napoli-Frosinone valida per la 6ª giornata Serie A, Massimiliano Allegri, allenatore della SSC Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni live dalla sala stampa del Training Center di Castel Volturno.

Di seguito in conferenza stampa l'allenatore del Napoli Massimiliano Allegri prima di Frosinone-Napoli. Queste le sue dichiarazioni durante l'incontro con la stampa a proposito di Lorenzo Lucca:

"Questa sosta ha fatto bene anche a Lucca, è un giocatore su cui il Napoli ha investito molto. Ha qualità, le ha, deve restare sereno e tranquillo. Avrà spazio e si farà valere per i valori tecnici che ha".