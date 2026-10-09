Bellucci: "Allegri cauto in conferenza per una semplice ragione. Il Napoli non può segnare quanto una squadra che deve salvarsi"

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Claudio Bellucci:

“Siamo ad ottobre inoltrato, ma il campionato è iniziato da poco e tutti i problemi del Napoli sono risolvibili. Questa sosta sarà servita per rimettere a posto le cose, capire e migliorare lo stato di forma di tutti. Lo so che a Napoli il tempo stringe sempre, ma dopo la sosta credo che vedremo qualcosa in più. Il Frosinone sta giocando con l’entusiasmo dello scorso anno e chi gioca contro il Frosinone rischia sempre di incappare in brutte figure. Il Frosinone è allenato da un tecnico che mi ricorda Baldini ad inizio carriera. Se ricordate l’Empoli di Baldini, somiglia molto al Frosinone di oggi e quando giocavamo, quando incontravamo l’Empoli, era sempre un problema.

De Bruyne visto in Nazionale attacca, difende, recupera e così vorrei vederlo anche nel Napoli. Però, l’impianto di gioco in cui lo fai giocare fa la sua parte, non serve solo la volontà del giocatore. 7 gol in 7 partite però non bastano, non basterebbero neanche ad una squadra che vuole salvarsi per cui il Napoli deve segnare di più. I numeri purtroppo non mentono e se fai 7 gol in 7 partite e sei il Napoli, non stai facendo bene. Tutti quelli che seguono il Napoli si aspettano di più e Allegri è il primo a saperlo. Il tecnico è molto cauto in sala stampa perchè sa che l’equilibrio si può perdere da un momento all’altro”.