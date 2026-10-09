De Napoli: "Ho parlato di Vergara con Mancini, mi ha detto una cosa su di lui"

Ultime notizie SSC Napoli - Nando De Napoli, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport.

De Bruyne, invece, con la Nazionale sembra aver ritrovato una marcia diversa. Perché a Napoli non sempre si è visto lo stesso giocatore?

«Non credo che ci sia qualcosa che non va. De Bruyne è un professionista di altissimo livello e sono convinto che stia crescendo anche con il Napoli. Forse deve semplicemente trovare serenità. A Napoli la pressione è enorme: la gente pretende tanto e basta poco per essere criticati. Deve stare tranquillo, lavorare e capire che questa piazza è particolare. Giocare a Napoli non è semplice per nessuno».