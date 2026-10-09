De Napoli: "Ho parlato di Vergara con Mancini, mi ha detto una cosa su di lui"
Ultime notizie SSC Napoli - Nando De Napoli, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport.
De Bruyne, invece, con la Nazionale sembra aver ritrovato una marcia diversa. Perché a Napoli non sempre si è visto lo stesso giocatore?
«Non credo che ci sia qualcosa che non va. De Bruyne è un professionista di altissimo livello e sono convinto che stia crescendo anche con il Napoli. Forse deve semplicemente trovare serenità. A Napoli la pressione è enorme: la gente pretende tanto e basta poco per essere criticati. Deve stare tranquillo, lavorare e capire che questa piazza è particolare. Giocare a Napoli non è semplice per nessuno».
Vergara, molto invocato dai tifosi e finora poco utilizzato prima di infortunarsi...
«Io ne ho parlato l'altro giorno con Roberto Mancini, durante una manifestazione dedicata a Vialli. Mi ha detto che considera Vergara un ottimo giocatore, un elemento di grande qualità. Questo fa piacere, perché significa che le sue capacità sono riconosciute anche da chi ha grande esperienza. Mi auguro che Allegri possa dargli più spazio».