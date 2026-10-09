De Napoli duro: "Centenario? Deluso dal Napoli, non mi hanno invitato: nemmeno una telefonata"

Nando De Napoli rompe il silenzio e prende le difese di Massimiliano Allegri durante l'intervista rilasciata a Tuttosport. L’ex centrocampista del Napoli, protagonista dell’epoca d’oro azzurra tra il 1986 e il 1992, invita l’ambiente a concedere tempo al tecnico e punta il dito anche sulle scelte della società durante il mercato estivo. Nando De Napoli difende Massimiliano Allegri

«Lo conosco bene da tanti anni. Max va supportato e non criticato in questo momento. È un grande tecnico, inoltre gli allenatori non hanno la bacchetta magica. Serve tempo per dare un’identità alla squadra. Senza dimenticare che in campo alla fine vanno i giocatori: sono loro che determinano i risultati e il Napoli in estate non ha praticamente fatto mercato».

Parole nette quelle di Nando De Napoli, che con la maglia azzurra ha conquistato due Scudetti, una Coppa Uefa, una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia. Un palmarès costruito da protagonista e che rende ancora più significativo il suo punto di vista sull’attuale momento del Napoli.

L’ex mediano è sempre stato diretto e anche questa volta non si è tirato indietro.

De Napoli ha poi raccontato anche una delusione personale legata alla festa per il Centenario del club. Alla domanda sul motivo della sua assenza, la risposta è stata secca: «Non mi hanno invitato…».

E, incalzato sulla questione, ha aggiunto: «Non ho mai sentito nessuno della società del Napoli. Una telefonata potevano farmela. Ci sono rimasto male e sono tuttora deluso».