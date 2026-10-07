Cerchione: "Circola questa bugia su De Laurentiis, Allegri e Manna"

Napoli - Il commento di Luca Cerchione su X riguardo un presunto incontro tra De Laurentiis, Allegri e Manna a Castel Volturno:

"Circolano alcune ricostruzioni fantasiose riguardo a quanto accaduto, ieri, al centro sportivo di Castel Volturno. Spiace smentire i fan dei thriller ma, oltre una riunione tra il presidente De Laurentiis e Fabrizio Versiero - responsabile dei processi amministrativi del Napoli - non è accaduto altro. Il presidente ha preferito incontrare il dirigente al centro sportivo e non al Britannique per stare vicino alla squadra. Il direttore Manna e mister Allegri NON hanno preso parte alla riunione né ad alcun discorso".