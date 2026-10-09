Radio Marte, Cannavo: "Mi tengo tutta la vita Alex Meret, rinnovo subito"

Il giornalista Fabio Cannavo ai microfoni di Radio Marte si sofferma sulla situazione contrattuale di Alex Meret:

"Se c'è un calciatore a cui rinnovera il contratto è proprio Meret. Se penso che son stati rinnovati i contratti a Politano, Di Lorenzo, vogliono rinnovare il contratto di Anguissa, stanno lavorando al rinnovo anche di McTominay sperando di trovare la quadra, addirittura anche Lobotka potrebbe rinnovare. Meret perché no?

L'unico a cui si deve rinnovare il contratto subito è proprio Meret, classe 1997. Da quando è in Serie A Meret è sempre nel giro della nazionale. Non sarà il mio portiere preferito ma mi sono reso conto che per sostituire Meret o lo fa in maniera adeguata e prendi un giocatore di livello superiore, cosa difficile per una società come il Napoli, altrimenti se deve prendere portieri dello stesso calibro, ma io mi tengo tutta la vita Alex Meret"