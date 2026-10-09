Vieri: "Napoli in difficoltà? Non credo che Allegri abbia benedetto questa sosta! Ha tutto il tempo per recuperare, ma a un patto"

Ultime notizie SSC Napoli - Christian Vieri, ex attaccante di Inter, Milan e Juventus, parla alla Gazzetta dello Sport.

A proposito di spettacolo: si riparte con un Como-Roma che promette bene.

«Due squadre che hanno il gol in testa: l’ideale per rituffarsi nel campionato. Mi incuriosisce vedere come il grande Gasp avrà caricato a palla Malen e Dybala, che non sono andati in nazionale: si saranno allenati a duemila».

Una partita che può dire di più su chi possa essere l’anti Inter?

«Fasullerie. Dopo sei giornate? Dai...».

C’è Inter-Parma: in teoria una giornata favorevole a Chivu.

«In teoria, sì: se nell’Inter sono tutti concentrati al cento per cento, la differenza di livello viene fuori. Ma non ci riesci sempre, e infatti finora... Però è ora di cambiare passo: si entra nel vivo del campionato e l’impegno della Champions si fa più tosto».

Il Napoli è un po’ in difficoltà.