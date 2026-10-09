Di Gennaro: "Napoli, ecco perché devi temere il Frosinone e cosa sta mancando ad Allegri! Vergara deve giocare di più"

Ultime notizie SSC Napoli - Antonio Di Gennaro, ex calciatore e opinionista al commento tecnico di DAZN, ha parlato di Napoli-Frosinone e non solo, sulle colonne de Il Mattino. Ecco alcuni passaggi interessanti:

A proposito di Frosinone: è già l'ultimo treno per il Napoli?

«Certo, non battere il Frosinone sarebbe un passo indietro importante. Ma loro sono una squadra in forma, mi piace molto Alvini. Credo che possano essere loro la sorpresa del campionato. L'allenatore non ha mai paura di andare a giocare, lo farà anche domani sera a Napoli così come ha fatto contro il Como».

Cosa è mancato fin qui alla squadra di Allegri?

«I calciatori. Con tutti gli infortuni registrati, è difficile per tutti, anche per lui. Io sono convinto che alla fine Allegri potrà fare una stagione di vertice con questa squadra, ma ovviamente solo se li avrà a disposizione tutti per molto tempo durante l'anno. Le difficoltà sono state le stesse dello scorso anno con Conte».

C'è qualcuno che con Allegri non sta rendendo al massimo.

«Lucca, per esempio. È stato pagato tanto, proprio non riesce a incidere. È vero che ha Hojlund davanti e non sarebbe facile per nessuno. Allegri ne ha sempre parlato bene di Lucca, quindi gli darà ancora occasioni, ma lui dovrebbe capire che ormai anche negli ultimi 5 minuti si può lasciare il segno».

I tifosi puntano il dito anche contro Lang.

«I suoi sono capricci. Ma Allegri ha perso Alisson Santos e non ha neppure Neres: quando tornerà al meglio sarà diverso. Anche Conte, grazie al brasiliano, lo scorso anno ha potuto raggiungere obiettivi importanti come la Supercoppa. Se Allegri li avesse tutti al meglio, parleremmo di qualcosa di diverso».

Torniamo alla nazionale: Mancini cosa può cambiare?

«È un ottimo allenatore, ma per dargli una mano dovremmo cambiare regole e non so quanto sia possibile. I top club italiani di Serie A devono far giocare i più giovani, come Vergara al Napoli. Vedo le Academy in Inghilterra e Francia che naturalizzano e formano tanti giovani talenti. Noi abbiamo i vivai ma poi ci manca sempre l'ultimo passaggio».