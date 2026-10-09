Bucchioni a CN24: “Napoli-Frosinone? Il gioco di Allegri sarà condizionante per gli ospiti. Lucca? Vi dico la mia”

Ultime calcio Napoli, Enzo Bucchioni, giornalista, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calxio Napoli 24 Live’, trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV.

Ecco quanto evidenziato da CN24:

“La domanda vera è quali squadre si ritroveranno dopo questa sosta lunghissima, anche perché non ci sono precedenti per una pausa così prolungata, togliendo naturalmente quella per il Mondiale in Qatar. Il Napoli, prima di chiudere la prima fetta di campionato contro la Fiorentina, non è andato benissimo, mentre il Frosinone ha fatto molto bene. Napoli-Frosinone? Dal punto di vista tattico credo che il gioco di Allegri sia condizionante per gli ospiti.

Credo che il Frosinone avrà delle difficoltà contro una squadra che si chiude e si raggruppa come il Napoli, anche perché, se è vero che il Frosinone ha fatto bene con il Como, la squadra di Fàbregas gioca in modo sfrontato. Mi aspetto una crescita generale da parte del Napoli, con la capacità di difendere meglio, anche se alcuni calciatori azzurri sono ancora in fase di rodaggio. Secondo me il 4-3-3 del Napoli è molto mascherato. Domani non so se farei giocare Lucca: io Hojlund non lo toglierei mai, anche perché è un giocatore molto giovane e, nonostante i troppi impegni, può sempre giocare.

Il Napoli non può perdere altri punti in questo mese, se l’obiettivo è rimanere tra le prime quattro, devi ricominciare a fare punti, ma soprattutto a sfornare belle prestazioni. Le squadre di Allegri devono difendere bene, anche perché quello è il gioco di Max e la sua filosofia. Molto dipenderà anche dal rientro degli infortunati, per capire chi riuscirà a recuperare Allegri”.