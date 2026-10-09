Napoli-Frosinone, il doppio ex Giubilato a CN24: "Marianucci può fare il terzino. Domani sarà fondamentale per gli azzurri”

Ultime calcio Napoli, David Giubilato, ex calciatore, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calxio Napoli 24 Live’, trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV.

Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il Napoli non può pensare che la partita con il Frosinone sia semplice e non puoi impiegare giocatori come Spinazzola solo per un tempo. Il Frosinone ha una mentalità tutta sua, ha un allenatore che ha dato una forte identità alla propria squadra, quindi, fossi il Napoli, non penserei subito alla Champions League. Farei partire Spinazzola dal primo minuto. Secondo me Marianucci può ricoprire il ruolo di terzino: ha avuto un infortunio all’inizio, ma credo che abbia superato lo step della scorsa annata, ossia quello di arrivare al Napoli da una provinciale.

Lucca ha avuto tante opportunità e ne ha sprecate molte, se contro il Frosinone ha la possibilità di sbloccarsi va bene, ma sei del Napoli e adesso non puoi avere paura: la maglia azzurra deve essere una forza. Giocare per il Napoli è sempre stato importante, oggi ancora di più. La partita di domani contro il Frosinone è fondamentale: il Napoli non può permettersi di perdere altri punti rispetto a chi sta davanti. Di Lorenzo è uno che non molla mai, è in grado di fare 50-60 partite l’anno senza mai mostrare stanchezza, per quanto riguarda Spinazzola, invece, potremmo vederlo più affaticato”.