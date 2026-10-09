Napoli-Frosinone, recupero in extremis per Alvini: un titolarissimo lascia l'infermeria

Ultime notizie Napoli - Arrivano segnali incoraggianti per il Frosinone di Massimiliano Alvini in vista dell'impegno contro gli azzurri, con una novità importante che riguarda il reparto offensivo.

Come riferito da Tuttofrosinone, Antonio Raimondo è riuscito a superare i problemi fisici che nelle ultime settimane avevano messo in dubbio la sua disponibilità per la gara contro il Napoli di Massimiliano Allegri.

Napoli-Frosinone, Antonio Raimondo in panchina

Napoli-Frosinone, condizioni Raimondo: torna a disposizione

L'attaccante ha lavorato per tornare a disposizione nel minor tempo possibile, dopo aver svolto un programma personalizzato che aveva alimentato le preoccupazioni in casa Frosinone. Il centravanti ha risposto positivamente al percorso di recupero, riuscendo a convincere lo staff medico e quello tecnico a inserirlo nell'elenco dei giocatori convocati per la trasferta allo stadio Diego Armando Maradona.

Una notizia decisamente positiva per Massimiliano Alvini, chiamato a preparare una sfida particolarmente impegnativa dovendo gestire diverse difficoltà nella composizione del reparto avanzato. La disponibilità di Raimondo rappresenta, dunque, un'opzione in più per l'allenatore, che potrà valutare il suo impiego in base all'andamento della partita.

Il recupero non significa necessariamente una maglia da titolare: l'attaccante sembra destinato a partire dalla panchina, pronto a subentrare nel corso del match qualora le condizioni lo permettessero.