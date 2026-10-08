Brutte notizie per l'Inter, altro infortunio: salta più di 6 partite

Non arrivano buone notizie per l'Inter e i suoi tifosi. Perché Cristian Chivu dovrà fare a meno di uno dei calciatori più importanti della rosa nelle prossime settimane a causa del brutto infortunio che è accaduto a Curtis Jones.

Inter, infortuni Curtis Jones: tempi di recupero

Chivu

Ci sono delle novità per le condizioni di Curtis Jones, il centrocampista inglese che si è fatto male in allenamento e si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Curtis Jones ha riscontrato "un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra", fa sapere il club nerazzurro in un comunicato: "Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".

I tempi di recupero di Jones sembrano piuttosto lunghi. Perché il centrocampista salterà sicuramente il prossimo turno contro il Parma, ma anche le sfide di Champions League contro Club Bruges e Shakhtar Donetsk oltre Bologna, Fiorentina e Venezia in campionato.

Curtis Jones

La speranza di Chivu è quella di recuperare Curtis Jones per il derby del 31 ottobre contro il Milan, ma non sarà facile. Una tegola per il tecnico nerazzurro alla ripresa del campionato dopo la pausa per le Nazionali.