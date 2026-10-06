De Laurentiis a Castel Volturno per vederci chiaro sugli infortuni! Priorità al Frosinone e confronto con Manna
Notizie 07:30
De Laurentiis a Castel Volturno
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Ultime notizie Napoli e i motivi della visita di De Laurentiis ieri a Castel Volturno
Il presidente Aurelio De Laurentiis è rientrato in città e ieri pomeriggio ha fatto visita al suo Napoli nel centro sportivo di Castel Volturno. Lo conferma l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, secondo cui ADL si sarebbe trattenuto "un'oretta o poco più", confermando la sua vicinanza allo staff tecnico di Massimiliano Allegri.
De Laurentiis a Castel Volturno, il motivo
Il Mattino spiega le motivazioni che si celano dietro la visita di ieri da parte di De Laurentiis
- innanzitutto la questione del nuovo centro sportivo, alla quale continua a lavorare
- Tra i motivi della visita del presidente, però, c'è anche quella degli infortuni: "De Laurentiis vorrebbe capirne di più su questi problemi fisici che da un bel po’ di mesi stanno “accompagnando” il club, ma tiene tutto sotto controllo".
- Un breve confronto anche con il direttore sportivo Manna, "con cui di mercato si parla sempre, perché gennaio è dietro l’angolo. Ma sempre e solo in caso di uscite che per ora non sono concrete".
- Infine, Napoli-Frosinone: il prossimo impegno di campionato è la priorità in casa partenopea: "alla base c’è la voglia - ribadita anche ieri dalla presidenza - di voltare pagina e ritrovarsi alla prossima sosta di novembre con tutto un altro umore".
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