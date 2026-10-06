De Laurentiis a Castel Volturno per vederci chiaro sugli infortuni! Priorità al Frosinone e confronto con Manna

Il presidente Aurelio De Laurentiis è rientrato in città e ieri pomeriggio ha fatto visita al suo Napoli nel centro sportivo di Castel Volturno. Lo conferma l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, secondo cui ADL si sarebbe trattenuto "un'oretta o poco più", confermando la sua vicinanza allo staff tecnico di Massimiliano Allegri.

De Laurentiis a Castel Volturno, il motivo

Il Mattino spiega le motivazioni che si celano dietro la visita di ieri da parte di De Laurentiis