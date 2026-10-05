Napoli, spettro crisi per Allegri: prossime 6 partite decisive

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Autore Giuseppe Foria Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Il Napoli di Allegri deve reagire e tornare a fare risultati positivi per cercare di mettersi alle spalle un cammino di alti e bassi di inizio anno. Ora ci saranno sei partite più che importanti per provare a dare la svolta tra campionato e Champions

Il Napoli di Allegri deve reagire e tornare a fare risultati positivi per cercare di mettersi alle spalle un cammino di alti e bassi di inizio anno. Ora ci saranno sei partite più che importanti per provare a dare la svolta tra campionato e Champions.

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Napoli, spettro crisi per Allegri

Dovrà essere immediata la reazione del Napoli dopo la lunga sosta. Il calendario dà agli azzurri la possibilità di rimettersi in sesto in campionato con le gare contro Frosinone e Venezia, di mezzo ci saranno le partite di Champions contro VillarrealBodo Glimt. Poi le altre due sfide importanti di fine ottobre contro Roma e Monza per scalare la classifica.

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