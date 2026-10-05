Napoli, spettro crisi per Allegri: prossime 6 partite decisive

Il Napoli di Allegri deve reagire e tornare a fare risultati positivi per cercare di mettersi alle spalle un cammino di alti e bassi di inizio anno. Ora ci saranno sei partite più che importanti per provare a dare la svolta tra campionato e Champions.

Allegri

Napoli, spettro crisi per Allegri

Dovrà essere immediata la reazione del Napoli dopo la lunga sosta. Il calendario dà agli azzurri la possibilità di rimettersi in sesto in campionato con le gare contro Frosinone e Venezia, di mezzo ci saranno le partite di Champions contro Villarreal e Bodo Glimt. Poi le altre due sfide importanti di fine ottobre contro Roma e Monza per scalare la classifica.