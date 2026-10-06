Sky, Di Marzio: "Rinnovo McTominay? Napoli al lavoro per un'intesa, credo che alla fine possa essere trovata! A gennaio si opererà sul mercato, Hojlund da solo non basta”

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Il giornalista di Sky Sport ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, intervistato da bet365 news ha fatto il punto sul Napoli e sul mercato degli azzurri.

Le parti non sono così distanti per il rinnovo di Scott McTominay:

“Il rinnovo di McTominay è un tassello importante, la società è già al lavoro per cercare di trovare un'intesa e credo che alla fine possa essere trovata”

Oltre al prolungamento dello scozzese, il giornalista si è espresso sul mercato estivo dei partenopei e sui possibili movimenti nella prossima sessione:

“Sicuramente il Napoli ha bisogno di rinforzarsi, cosa che non è stata fatta in estate per diversi motivi legati al bilancio e ai tanti giocatori rientrati alla base dopo i prestiti. Tant'è che il mercato del Napoli è stato ridotto a Favasuli e Badiashile, due operazioni assolutamente low cost. Credo che già a gennaio il Napoli proverà a intervenire, perché ci sono praticamente tutte le aree della squadra che hanno bisogno di essere rinforzate. Diversi giocatori sono arrivati a fine ciclo e Allegri ha bisogno di forze fresche, sia in difesa che a centrocampo

Anche l’attacco andrebbe rinforzato:

“Hojlund da solo non basta a sostenere tutto il peso dell’attacco in tre competizioni”

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