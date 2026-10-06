Sky, Di Marzio: "Rinnovo McTominay? Napoli al lavoro per un'intesa, credo che alla fine possa essere trovata! A gennaio si opererà sul mercato, Hojlund da solo non basta”

Il giornalista di Sky Sport ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, intervistato da bet365 news ha fatto il punto sul Napoli e sul mercato degli azzurri.

Le parti non sono così distanti per il rinnovo di Scott McTominay:

Oltre al prolungamento dello scozzese, il giornalista si è espresso sul mercato estivo dei partenopei e sui possibili movimenti nella prossima sessione:

“Sicuramente il Napoli ha bisogno di rinforzarsi, cosa che non è stata fatta in estate per diversi motivi legati al bilancio e ai tanti giocatori rientrati alla base dopo i prestiti. Tant'è che il mercato del Napoli è stato ridotto a Favasuli e Badiashile, due operazioni assolutamente low cost. Credo che già a gennaio il Napoli proverà a intervenire, perché ci sono praticamente tutte le aree della squadra che hanno bisogno di essere rinforzate. Diversi giocatori sono arrivati a fine ciclo e Allegri ha bisogno di forze fresche, sia in difesa che a centrocampo”