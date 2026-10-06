Pallone d'Oro, scatto Yamal: Kane sorpassato. E Kvaratskhelia è lontano

La corsa al Pallone d'Oro sembra aver cambiato improvvisamente direzione. Quando Harry Kane sembrava avviato verso il prestigioso riconoscimento individuale, le quote delle agenzie di scommesse hanno registrato un deciso cambio di scenario, con Lamine Yamal che ha effettuato il sorpasso sull'attaccante inglese. Più distanti, invece, gli altri candidati, tra cui Khvicha Kvaratskhelia.

Pallone d'Oro, Yamal sorpassa Kane: Kvaratskhelia lontano

Il talento del Barcellona è ora indicato come principale favorito dai bookmaker. Secondo le quote riportate da Planetwin365 e Betflag, la valutazione relativa a un successo di Lamine Yamal è passata da 3,50 a 1,75, praticamente dimezzandosi.

Movimento opposto per Harry Kane, che ha visto la propria quota salire da 1,60 a 2,25. A incidere sul nuovo scenario potrebbe essere soprattutto il successo della Spagna al Mondiale. Nonostante una prestazione personale non particolarmente brillante nella competizione, Yamal avrebbe beneficiato del peso della vittoria della Coppa del Mondo al suo debutto.

Kane, dal canto suo, può vantare numeri impressionanti. L'attaccante inglese ha infatti chiuso la stagione 2025-26 con ben 72 gol complessivi tra Bayern Monaco e Nazionale. Un rendimento straordinario che, almeno secondo le quote attuali, non sarebbe però sufficiente per mantenere la leadership nella corsa al premio.

Alle spalle dei due principali candidati il distacco appare significativo. Khvicha Kvaratskhelia, reduce dal riconoscimento di MVP dell'ultima Champions League, viene infatti quotato a 20,00. La stessa valutazione è riservata a Kylian Mbappé.

Il georgiano, ex Napoli, resta dunque più lontano dalla vetta nonostante una stagione di grande livello. Anche Mbappé ha collezionato numeri importanti, chiudendo l'annata da capocannoniere in Liga, Champions League e Mondiale, ma ancora una volta il Pallone d'Oro sembra destinato a sfuggirgli.

La situazione potrebbe comunque cambiare in vista dell'assegnazione ufficiale, ma al momento le quote delineano una sfida sempre più ristretta tra Yamal e Kane.