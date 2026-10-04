Bove torna al gol e scherza: "L'arbitro mi ha pure ammonito, senza cuore"

Edoardo Bove, ex calciatore della Fiorentina che nel dicembre 2024 perse conoscenza a causa di un problema cardiaco in una partita contro l'Inter, è tornato a parlare sul palco del Festival dello Sport di Trento del suo ritorno al gol ora che gioca in Inghilterra. Questo il commento del centrocampista del Watford sull'esultanza, con tanto di ammonizione, vista contro il Wrexham lo scorso 17 marzo:

"Ho avuto un anno e mezzo per pensarci, anche se mi immaginavo una rovesciata sotto al sette. Invece a porta vuota (ride, ndr). Negli stadi inglesi hai i tifosi a due centimetri e sono andato lì diretto. Avrei voluto abbracciarli, ma so che non è permesso. L'arbitro comunque mi ha ammonito: senza cuore (ride, ndr)".

