Blitz inatteso di De Laurentiis a Castel Volturno: il retroscena

Ultime notizie calcio Napoli - L'arrivo di Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno è stato inaspettato anche per il direttore sportivo Giovanni Manna, stando a quanto riporta stamattina l'edizione di Tuttosport.

Vertice tra De Laurentiis, Allegri e Manna a Castel Volturno

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine di Tuttosport riguardo il vertice a Castel Volturno tra De Laurentiis, Manna ed Allegri:

"Un’ora di confronto. Serrato. Inatteso. Il presidente De Laurentiis arriva a Castelvolturno per annusare l’aria e fare il punto della situazione. Obiettivo: disinnescare le tensioni e tracciare la rotta della ripartenza. La presenza del patron - legato in queste ore anche ai rilievi e agli sviluppi burocratici per le aree del nuovo centro sportivo che dovrebbe sorgere a Qualiano - è stata anche l'occasione per un importante faccia a faccia con lo staff tecnico. In mattinata, infatti, don Aurelio ha avuto un lungo vertice con Max Allegri e Giovanni Manna".