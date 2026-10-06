P. Cannavaro: "Insigne ha ancora il fuoco dentro, può dare ancora molto"

Lorenzo Insigne ha ancora tanto da offrire al calcio. Ne è convinto Paolo Cannavaro, che ha condiviso con l'attaccante della Sampdoria una parte importante della propria esperienza al Napoli. L'ex difensore ha parlato del momento vissuto dal suo ex compagno, sottolineandone soprattutto le motivazioni e la voglia di continuare a essere protagonista.

Cannavaro su Insigne: "Ha ancora il fuoco dentro"

Intervenuto ai microfoni di SampdoriaNews.net, Paolo Cannavaro ha ripercorso il percorso recente di Lorenzo Insigne, soffermandosi sulla scelta di tornare in Italia e di accettare una nuova sfida con la Sampdoria.

“Se un giocatore fa una carriera come quella di Lorenzo, decide di fare un'esperienza estera, dove è la super star del campionato, e poi torna in Italia con la voglia di mettersi ancora in gioco andando dove è stato da ragazzino e in seguito in una piazza come la Sampdoria per provare a riportarla nel bel calcio della Serie A... Ti fa capire che ha ancora forti motivazioni. Quel fuoco dentro che ti spinge a fare le prestazioni che sta facendo, dopo tre anni non facili, molto intensi ed impegnativi e sul campo non facilissimi dal punto di vista dei risultati.

Lorenzo non aveva bisogno di svernare a fine carriera. Ha dato tanto al calcio italiano e penso possa dare ancora molto. Quando si arriva a quell'età ma si ha voglia di fare ancora bene, mettersi in mostra e si sta bene fisicamente, l'età non è un problema. Può diventare piuttosto un valore aggiunto se usata nel migliore dei modi”.

Parole che raccontano la fiducia di Cannavaro nei confronti di Insigne. Secondo l'ex difensore, l'età non rappresenta necessariamente un limite per un calciatore che conserva motivazioni, condizione fisica e ambizione.