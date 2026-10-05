Conte: "Napoli è stata un'esperienza meravigliosa. Ecco perché ho scelto di non proseguire"

Ultime notizie calcio Napoli - Antonio Conte ha rilasciato una lunga intervista a The Athletic dove ha parlato della sua esperienza nel mondo del calcio sia da calciatore che da allenatore. L’ex tecnico del Napoli ha poi anche discusso sulla decisione di dire addio al club di De Laurentiis dopo due anni e dopo aver vinto uno Scudetto ed una Supercoppa.

Antonio Conte: “Napoli esperienza meravigliosa: ecco perché ho lasciato”

Queste le parole rilasciate da Antonio Conte ai microfoni di The Athletic sul biennio alla guida del Napoli:

“Napoli è stata un'esperienza meravigliosa. Richiedeva molta energia e non era facile. Dover affrontare Inter, Juve e Milan non è una passeggiata per club come Napoli, Roma o Lazio. Per cui ho consumato davvero molte energie. Ora sono in una fase in cui mi limito a tenere d'occhio la situazione. Nei periodi di calma, quando non lavoro, la cosa bella è che posso sedermi e guardare le partite, studiare nuovi approcci ed essere ancora più calmo e lucido mentre cerco di adattare gli sviluppi del calcio alle mie idee”.