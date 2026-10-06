Gilmour da record con la Scozia: nessuno come il centrocampista della SSC Napoli

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Autore Simone Guadagno Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Billy Gilmour da applausi, ha raggiunto un record con la Scozia

Ultime notizie Napoli - Billy Gilmour da record! Il centrocampista della SSC Napoli, attualmente in campo nella gara di Nations League contro la Slovenia, ha raggiunto un traguardo che vale un vero e proprio record.

Gilmour da record con la Scozia

Il giocatore azzurro, a 25 anni, è diventato il giocatore più giovane della Scozia a conquistare 50 presenze con la Nazionale scozzese, superando il record stabilito da Paul McStay nel 1990.

Billy Gilmour da applausi, ha raggiunto un record con la Scozia
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