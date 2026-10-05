Gazzetta su De Bruyne: qualcuno ha sospettato il suo tempo fosse finito, ha mostrato la faccia tosta

Ultime notizie SSC Napoli - Kevin De Bruyne è tornato, prepotentemente, e l’ha fatto con quell’eleganza che gli è sempre appartenuta, racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

“Mentre in giro, da un po’, qualcuno ha sospettato che «il suo tempo fosse finito», che questo calcio cominciava a stargli largo perché c’è un’età per ogni evoluzione, e sotto sotto tra un divertissement e l’altro s’avvertivano suggerimenti in direzione Arabia o Qatar o Sceicchi, KDB s’è calato nella propria parte e ha mostrato la faccia tosta.

Belgio-Turchia è finita in un elogio della «follia» di chi ha la padronanza di sistemare un tunnel all’avversario, prima di metterlo nell’angolo irraggiungibile; e in successione, meno di un’ora dopo, di provarci dai venti-venticinque metri per trovare l’incrocio dei pali. Quando si dice la classe”