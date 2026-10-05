SSC Napoli, il report: Marianucci si è allenato in gruppo! Giovane, Meret e Spinazzola metà sessione con la squadra, personalizzato per altri tre
Notizie 18:30
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Gli azzurri riprendono gli allenamenti al SSC Napoli Training Center in vista del prossimo match di campionato, sabato alle 20:45 al Maradona contro il Frosinone. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana svolgendo attivazione ed esercitazione in fase di possesso. A seguire partitina e lavoro aerobico.
- Marianucci si è allenato in gruppo.
- Giovane, Meret e Spinazzola hanno svolto metà della sessione con la squadra e lavoro personalizzato in campo.
- Per Alisson, Anguissa e McTominay personalizzato in palestra e in campo.
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