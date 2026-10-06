Dove vedere Moldavia-Slovacchia in tv e streaming: in campo c'è Lobotka della SSC Napoli

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Autore Simone Guadagno Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Dove vedere Moldavia-Slovacchia Nations League

Ultime notizie calcio - Dove vedere Moldavia-Slovacchia in Tv e streaming: nuovo appuntamento per la Nations League con la quarta giornata

Fischio d'inizio alle 20:45 di martedì 6 ottobre 2026 con una sfida che preannuncia spettacolo. In campo ci sarà anche Stanislav Lobotka della SSC Napoli.

Dove vedere Moldavia-Slovacchia in tv e streaming

Dunque grande appuntamento con Moldavia-Slovacchia che vale la prima giornata Nations League. Chi vincerà? Dove vedere Moldavia-Slovacchia in Tv e streaming? Gara su Sky Sport, disponibile per chi ha sottoscritto un abbonamento con l'emittente digitale, o anche su Now

Dove vedere Moldavia-Slovacchia in streaming? A questa domanda, alla luce di quanto detto, c'è una risposta quindi: ovvero anche su Now da tutti i dispositivi abilitati, anche accessibile da smartphone, tablet, pc, smart tv e dispositivi compatibili.

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