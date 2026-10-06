Allegri in discussione? Gesto chiaro di De Laurentiis ieri a Castel Volturno: inviato un messaggio a tutto il gruppo

Ultime notizie calcio Napoli - Durante la sosta erano circolate voci - piuttosto fantasiose - di un Massimiliano Allegri già sulla graticola dopo cinque partite. Ci ha pensato il presidente Aurelio De Laurentiis - qualora ce ne fosse stato bisogno - a dare fiducia piena ed incondizionata al suo allenatore. come si legge stamattina sulle pagine di Tuttosport, il patron del Napoli non ha dato alcun ultimatum al tecnico nel vertice di ieri a Castel Volturno. Anzi, ha rivolto un messaggio di compattezza in vista della ripresa del campionato.

De Laurentiis dà fiducia ad Allegri

Questo quanto riportato questa mattina dal quotidiano Tuttosport sulla visita di De Laurentiis ieri a Castel Volturno dove ha incontrato Allegri e Manna:

"Il colloquio è durato circa 60 minuti, durante i quali De Laurentiis ha voluto tastare il polso di tecnico e direttore sportivo, approfittando anche dell’assenza dei calciatori che erano stati convocati per l’allenamento di pomeriggio. Analizzate nel dettaglio le ultime criticità tattiche e gestionali emerse nel recente periodo, con un messaggio di compattezza rivolto a tutto il gruppo. De Laurentiis ha ribadito a chiare lettere la piena fiducia nei confronti del tecnico".