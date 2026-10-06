Infortuni Napoli, Zaccaria: "Scagionato Canonico: resta solo un altro sospetto"

Ultimissime Calcio Napoli - Mario Zaccaria, giornalista, è intervenuto a "Napoli Magazine Live", su Radio Punto Zero. Di seguito il comunicato stampa riportato dall'emittente.

Ecco quanto ha affermato:

"Nazionale italiana? Ci vuole continuità, anche con Spalletti all'inizio ci sono stati buoni risultati, ma qui c'è una differenza: Mancini ha tirato fuori dal cilindro una serie di giovani, facendo anche una sorta di scrematura. Tutto serve per capire chi può fare un percorso medio-lungo, è una fase di studio che sta dando anche una serie di soddisfazioni. Vergara in grande spolvero, si è mostrato come elemento essenziale per la Nazionale, fa la differenza. Peccato per l'infortunio, speriamo che il Napoli non debba farne a meno a lungo, la situazione è già complessa con Allegri che non sa chi mandare in campo.

Infortuni? Prima si pensava a tante cose, come i metodi di Conte, allo staff sanitario con il medico sociale che ne ha fatto le spese ma non era colpa sua, poi i campi di Castel Volturno ma non penso che sia diverso dagli altri. È difficile da capire, ci vuole una benedizione di quelle fatte bene? Aldila dei facili umorismi, non si sa a cosa pensare. Bisogna essere pazienti e aspettare che tutti questi infortunati tornino al più presto per dare il loro contributo, Allegri ha tutte le giustificazioni per l'inizio complicato.

Vergara è stato fermato l'anno scorso dalla fascite plantare, ieri si teneva il polpaccio ed è una cosa di natura muscolare, ma la diagnosi non possiamo farla noi, la fanno i medici. Forse c'è anche una questione psicologica, guardando quello che succede intorno. Non ci sono più i tempi di Maradona, ma non possiamo colpevolizzare questi calciatori, hanno delle prognosi che sono quelle che sono, ci sono guai che succedono uno dietro l'altro.

Napoli-Frosinone? Bisogna reagire alle difficoltà. Spero che Allegri, nel migliorare la difesa e le possibilità in attacco, dove Hojlund è solo, possa pensare a una variazione tattica. Il famoso 3-4-2-1 è un esperimento che si può fare anche contro il Frosinone, c'è la possibiltà di attuare questo tipo di tattica. Beukema è disponibile, un suo ritorno può consentire la difesa a tre, l'assenza di Favasuli e Olivera obbliga alla scelta Di Lorenzo e Spinazzola. In attacco, c'è da scegliere e sono curioso di capire se può essere interrotta la solitudine di Hojlund, che con la Danimarca ha dimostrato il suo valore. Il 4-3-3 non ha dato grandi cose, una prova di modifica la farei. Menomale che De Bruyne è stato squalificato e non ha corso ulteriori rischi, meglio quando non giocano vista la situazione".