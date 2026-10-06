Infortuni Napoli, Varriale punge: "Ancora colpa di Conte? Un carico di malasorte davvero impressionante"

Ultimissime calcio Napoli - Il giornalista Enrico Varriale, via X, ha commentato i tanti infortuni nel club partenopeo:

"Chissà se il guaito degli incompetenti che nella scorsa stagione ripetavano come un mantra che era colpa di Conte, lo sentiremo anche adesso. La nemesi degli infortuni riportati nelle varie nazionali continua ad abbattersi sul Napoli. Dopo Favasuli e Olivera out anche Vergara, uno stop di 4 settimane per un problema al soleo. Un mese in cui la squadra di Allegri dovrà giocare nove partite tra Serie A e Champions. Considerati pure gli altri lungodegenti, un carico di malasorte davvero impressionante".