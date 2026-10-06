La SSC Napoli presenta "Tanos", il mini-doc sulla passione azzurra in Argentina | VIDEO

Ultime notizie Napoli - Una passione che attraversa l’oceano e unisce generazioni, storie e culture. SSC Napoli presenta "Tanos", il mini-doc dedicato al legame tra Napoli e l’Argentina, in uscita oggi sul canale YouTube ufficiale del Club.

La SSC Napoli presenta 'Tanos': il video

Ambientato a Buenos Aires, il racconto esplora un’identità che vive nei ricordi di famiglia, nei gesti quotidiani e nel modo di vivere il calcio. Al centro ci sono i “tanos”, appellativo derivato da “napolitanos” con cui vengono chiamati gli italiani in Argentina, e i tifosi argentini che hanno scelto Napoli come una seconda casa, anche senza aver vissuto la città.

Le loro storie restituiscono il ritratto di una comunità che si riconosce nei colori azzurri: dalle tradizioni tramandate tra genitori e figli ai rituali condivisi nei giorni di partita. A unire queste esperienze è anche l’eredità di Diego Armando Maradona, elemento fondamentale di un rapporto che continua a rinnovarsi attraverso nuove generazioni di tifosi.

Con uno sguardo intimo e autentico, “Tanos” celebra il senso di appartenenza a Napoli oltre ogni confine. Un nuovo racconto nella stagione del Centenario, dedicato a chi custodisce e trasmette la passione azzurra nel mondo.