Italia-Turchia: la partita di Di Lorenzo dura 55 minuti

Ultimissime nazionale italiana - Si conclude al minuto 55 la prestazione di Giovanni Di Lorenzo nella sfida di Nations League contro la Turchia. A quasi un'ora di gioco, il commissario tecnico Roberto Mancini ha optato per un triplo cambio per rinfrescare le energie degli azzurri, richiamando in panchina il capitano del Napoli per inserire Michael Kayode sulla corsia di destra.

Contestualmente, la rotazione ha visto l'ingresso anche di Pio Esposito al posto dell'autore del gol Gianluca Scamacca e di Riccardo Calafiori in luogo di Matteo Ruggeri.

Italia-Turchia, traversone decisivo di Di Lorenzo per Scamacca

La prova del terzino azzurro resta assolutamente positiva e determinante nell'economia del match. È stato del resto proprio Di Lorenzo a confezionare il traversone che ha portato poi al momentaneo 1-0: sua, infatti, la pennellata al centro dell'area di rigore, nata dall'ottimo scambio Antonio Vergara, che ha consentito a Scamacca di sbloccarsi dopo tre anni dall'ultimo gol azzurro.