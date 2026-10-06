Dove vedere Scozia-Slovenia in tv e streaming: tocca a Gilmour della SSC Napoli
Dove vedere Scozia-Slovenia Nations League
Ultime notizie calcio - Dove vedere Scozia-Slovenia in Tv e streaming: nuovo appuntamento per la Nations League con la quarta giornata.
Fischio d'inizio alle 20:45 di martedì 6 ottobre 2026 con una sfida che preannuncia spettacolo. In campo ci sarà anche Billy Gilmour della SSC Napoli.
Dove vedere Scozia-Slovenia in tv e streaming
Dunque grande appuntamento con Scozia-Slovenia che vale la prima giornata Nations League. Chi vincerà? Dove vedere Scozia-Slovenia in Tv e streaming? Gara su Sky Sport, disponibile per chi ha sottoscritto un abbonamento con l'emittente digitale, o anche su Now.
Dove vedere Scozia-Slovenia in streaming? A questa domanda, alla luce di quanto detto, c'è una risposta quindi: ovvero anche su Now da tutti i dispositivi abilitati, anche accessibile da smartphone, tablet, pc, smart tv e dispositivi compatibili.