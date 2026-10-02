Di Lorenzo resta in panchina in Francia-Italia: avete visto cosa ha fatto a fine partita? | FOTO

Ultime notizie Napoli - Solo panchina per Giovanni Di Lorenzo in Francia-Italia 1-1 di Nations League. Il capitano della SSC Napoli non è partito titolare e non è neanche entrato in campo: il commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini l'ha lasciato in panchina per tutta la durata della partita.

Al termine del match, Di Lorenzo e coloro che non sono stati utilizzati da Mancini si sono trattenuti in campo per un breve lavoro atletico: il capitano del Napoli ha svolto una piccola sessione di allenamento in vista della prossima partita Italia contro la Turchia, in calendario il 5 ottobre alle ore 20:45.

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