Abodi: “Non pensavo lo fossero così tanto” - La frase sulle dimissioni di Bianchedi

Andrea Abodi è intervenuto sulle dimissioni di Diana Bianchedi dal ruolo di capo delegazione della Nazionale italiana. Il ministro per lo Sport e i Giovani ha commentato la decisione a margine della presentazione dei campionati della nuova stagione di pallanuoto maschile e femminile, tornando anche sulle divergenze relative al commissariamento della Federpesi.

Abodi e Bianchedi, il caso delle dimissioni

Abodi ha ammesso di essere rimasto sorpreso dalla scelta di Bianchedi, sottolineando al tempo stesso il diritto di ciascuno ad avere una propria posizione. “Mi ha sorpreso la scelta di Bianchedi? Certo che mi ha sorpreso perché ognuno ha le sue sensibilità e ha diritto alle proprie”.

Le dimissioni di Bianchedi sono arrivate dopo le dichiarazioni dello stesso Abodi sulla posizione della dirigente, che si era espressa in dissenso rispetto al presidente Buonfiglio sulla questione del commissariamento della Federpesi. Il ministro ha quindi chiarito il senso delle proprie precedenti parole, ribadendo l'importanza della possibilità di esprimere opinioni differenti, anche all'interno del mondo sportivo.

“Io nella mia dichiarazione ho parlato di diritto ad avere un'opinione. E a che ad averle differenti. Meno male che le abbiamo differenti, ma non pensavo lo fossero così tanto”.