De Bruyne: "Le critiche? Non me ne preoccupo, l'importante è che mi diverta! Sono in una condizione fisica migliore rispetto all'anno scorso"

Ultime notizie Napoli - Kevin De Bruyne è stato autore di una prestazione clamorosa in Belgio-Turchia 3-0 di Nations League. Il centrocampista della SSC Napoli ha messo a segno una doppietta strepitosa contro la formazione di Vincenzo Montella.

Nell'immediato post-partita, De Bruyne ha commentato il match. Di seguito le sue dichiarazioni riportat da HLN.be:

"Cosa proverò quando salirò sul pullman più tardi? Stanchezza (ride, ndr). All'inizio del ritiro ho detto che mi sentivo bene. Penso di aver disputato tre buone partite. Voglio continuare così. van Bommel? Penso che questo stile di gioco mi si addica di più. Voglio sempre spingere in avanti in modo aggressivo. E anche essere aggressivo in attacco. I ragazzi intorno a me sono molto energici, ma questo stile di gioco mi si addice semplicemente di più. E sono anche in una condizione fisica migliore rispetto all'anno scorso. Le critiche? Non me ne preoccupo. Ho un'autovalutazione critica. So come funzionano le cose in allenamento e in partita. La cosa più importante è che mi diverta".