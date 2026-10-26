SSC Napoli, il legale Grassani: "Squalifica Allegri inaccettabile, ricorso d'urgenza discusso entro venerdì"

Il Napoli passa al contrattacco dopo la squalifica di due giornate inflitta a Massimiliano Allegri dal giudice sportivo. L'avvocato Mattia Grassani, legale del club azzurro, ha confermato all'ANSA la decisione di presentare immediatamente ricorso, definendo “inaccettabile” l'entità della sanzione.

La società ha scelto la procedura d'urgenza per provare a ottenere una riduzione dello stop e consentire al proprio allenatore di tornare in panchina nel prossimo big match contro la Juventus.

Grassani

Napoli, ricorso urgente per la squalifica di Allegri

Grassani ha spiegato che il ricorso è stato presentato subito dopo aver preso visione della decisione del giudice sportivo. La sanzione contestata comprende due giornate di squalifica e un'ammenda a carico di Allegri.

A motivare la scelta del club, secondo il legale, c'è anche il calendario ravvicinato del Napoli, chiamato ad affrontare un doppio impegno infrasettimanale e la successiva partita del fine settimana. Queste le parole di Grassani all'Ansa:

"L'entità della squalifica è inaccettabile, inevitabile dunque il ricorso. Una volta letta la decisione, è stato immediatamente proposto ricorso con procedura di urgenza avverso la squalifica di 2 giornate oltre all'ammenda inflitta dal giudice sportivo ad Allegri in ragione del doppio impegno infrasettimanale e del prossimo weekend della prima squadra del Napoli.

Siamo in attesa di estrarre copia del rapporto dell'arbitro, del 4/o ufficiale di gara e della procura federale che sono le tre fonti di prova su cui si basa la sanzione. Il ricorso verosimilmente verrà discusso tra giovedì e venerdì. In modo tale che se ci dovesse essere una riduzione, Allegri potrebbe scendere in campo in occasione della gara con la Juventus".

Quando verrà discusso il ricorso del Napoli

Il Napoli è ora in attesa di ottenere copia dei rapporti ufficiali sui quali si basa la decisione disciplinare. Le fonti di prova indicate da Grassani sono tre: il rapporto dell'arbitro, quello del quarto ufficiale di gara e la documentazione della Procura federale.

La discussione del ricorso è prevista, verosimilmente, tra giovedì e venerdì. Sarà in quella sede che verrà valutata la richiesta del Napoli.

Allegri può tornare in panchina contro la Juventus?

L'obiettivo del ricorso è ottenere una riduzione della squalifica che possa consentire ad Allegri di guidare la squadra nella sfida contro la Juventus.

Come precisato dallo stesso Grassani, un eventuale ritorno in panchina dipenderà dall'esito del procedimento. Per il momento, dunque, la presenza di Allegri contro i bianconeri resta legata alla decisione degli organi competenti.