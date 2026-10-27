Maradona, lo storico manager: "Raccolta fondi a nome di Diego per la fondazione Pausilipon: aiutare mi dà grande gioia"

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Stefano Ceci, storico manager di Maradona

“Fare beneficenza e aiutare è facile, ma essere continui è importante, il campione esce alla distanza. Sono del parere che le cose vadano fatte non per far vedere che si facciano. E’ il quinto anno che in concomitanza con il compleanno di Diego faccio un evento per aiutare realmente le persone che hanno bisogno. Quest’anno la organizzeremo allo storico caffè Gambrinus, abbiamo messo il calco del piede di Diego nella nuova sala del caffè e altri oggetti che vanno come raccolta fondi per aiutare la fondazione Pausilipon Santobono. Sono molto contento perchè una cosa è il lato manageriale, altra è dedicarsi al massimo per uno scopo benefico. E, le persone si aiutano solo economicamente. Ad ogni evento raccolgo 10, 15, 20 mila euro e ne sono fiero. Noi siamo dei privilegiati perchè stiamo bene anche dal punto di vista della salute e continuerò ad aiutare chi ne ha bisogno, lo faccio a nome di Diego. Maradona è un simbolo, ma aiutare i ragazzi mi dà grande gioia".