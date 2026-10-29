Manna su Allegri: "Mi sorprende per quanto venga messo in discussione! Dopo Conte era importante avere una personalità forte"

Ultime notizie SSC Napoli - Come si arriva a 36 anni a vincere uno scudetto da Direttore Sportivo del Napoli? A trattare giocatori come Buongiorno, Lukaku, McTominay? E come è possibile fare tutto questo senza aver avuto una carriera da calciatore? Ai microfoni di Colpi Da Maestro, una produzione di Master Group Sport, lo racconta Giovanni Manna, ds azzurro.

La scelta di Allegri si inserisce in una squadra che ha già una propria identità, costruita prima del suo arrivo. È un allenatore che sembra capace di prendersi a cuore anche situazioni che non gli appartengono direttamente. È questa la sua forza?

«Sì, quando sposa una causa dà tutto se stesso. Lo conosco perché abbiamo lavorato insieme alla Juventus e anche lì si è dedicato completamente al progetto. Ci siamo trovati perché partiamo da una base importante: la squadra è forte tecnicamente ed era ben allenata. Allegri lo ha riconosciuto, ed è un dato oggettivo. Adesso stiamo cercando di plasmarla un po’ secondo la sua idea, modificando alcune dinamiche. Pensiamo di poter disputare una buona stagione e di toglierci qualche soddisfazione, lavorando e arrivando fino in fondo. Vedremo».

La prima scelta di un direttore sportivo è quella dell’allenatore. Hai parlato di Allegri: qual è la sua idea di calcio e che cosa può portare al Napoli?