Napoli-Lazio rinviata al CASMS! Si va verso il divieto di trasferta per i laziali

Ultime notizie in vista di Napoli-Lazio, undicesima giornata del campionato di Serie A. È arrivata la decisione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive in vista della partita in programma domenica 8 novembre ore 12:30 allo stadio Diego Armando Maradona.

Napoli Lazio rinviata al CASMS

Dopo aver esaminato le segnalazioni pervenute dalle Questure di Napoli e Roma, l'ONMS ha rinviato alle valutazioni del CASMS per l'individuazione di adeguate misure di rigore. Contestualmente, l'Osservatorio ha invitato la Lega Serie A ad interessare SSC Napoli e SS Lazio per non far avviare la vendita dei tagliandi nel settore ospiti.

Saranno CASMS e Prefettura, dunque, a decidere se i tifosi biancocelesti residenti nella Regione Lazio potranno prendere parte alla trasferta nel settore ospiti dello stadio Maradona in occasione di Napoli-Lazio.