Cronache di Napoli - Lucca titolare dopo la sosta! Allegri lo proverà domani con l'Avellino
Notizie 11:30
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Ultime notizie SSC Napoli, Cronache di Napoli scrive: Lorenzo Lucca titolare dopo la sosta, fra Frosinone e Venezia
Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna di Cronache di Napoli - in prima pagina - parla del possibile esordio dal 1' di Lorenzo Lucca in questa stagione, in una delle due prossime partite di campionato post-sosta:
"Lucca si gioca il Napoli: sarà titolare contro Frosinone o Venezia, serve subito la svolta. Allegri lo proverà domani con l'Avellino. Centrocampo, il doppio play soluzione tampone in attesa di Anguissa e McT".
Ecco la prima pagina del quotidiano:
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