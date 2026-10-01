Cronache di Napoli - Lucca titolare dopo la sosta! Allegri lo proverà domani con l'Avellino

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Ultime notizie SSC Napoli, Cronache di Napoli scrive: Lorenzo Lucca titolare dopo la sosta, fra Frosinone e Venezia

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna di Cronache di Napoli - in prima pagina - parla del possibile esordio dal 1' di Lorenzo Lucca in questa stagione, in una delle due prossime partite di campionato post-sosta: 

"Lucca si gioca il Napoli: sarà titolare contro Frosinone o Venezia, serve subito la svolta. Allegri lo proverà domani con l'Avellino. Centrocampo, il doppio play soluzione tampone in attesa di Anguissa e McT".

Lucca con Allegri

Ecco la prima pagina del quotidiano:

Prima pagina Cronache di Napoli, 01 ottobre 2026
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