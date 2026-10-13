Dossena: "Vi racconto i nostri Villarreal-Napoli! Ecco cosa faccio oggi"

Villarreal-Napoli, una partita che conosce molto bene Andrea Dossena. E l'ex terzino azzurro ne ha parlato nel corso di un'intervista per La Repubblica oggi in edicola. Vi riportiamo alcuni passaggi.

Villarreal-Napoli, intervista ad Andrea Dossena

In quel periodo la sfida con il Villarreal era quasi una consuetudine.

«Esattamente. Volevamo cancellare pure l'eliminazione dell'anno prima in Europa League, quando fui colpito da un grande Borja Valero, e ci siamo riusciti. Fu un bel momento».

Che ricordi ha di quelle partite?

«Vila-real ha circa 100mila abitanti, lo stadio è di 40mila. Quasi un cittadino su due segue le partite interne del Sottomarino Giallo. C'è una passione enorme e l'avvertivamo tutta».

Cosa fa adesso Andrea Dossena?

«Sono un allenatore. Sono reduce dall'esperienza a Novara, in serie C, ma ho preferito non proseguire dopo aver conquistato la salvezza. Cerco una nuova sfida per ricominciare. Vado in giro a vedere tante partite».

E a Napoli torna?