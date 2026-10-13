Al posto di Badiashile, il Napoli stava prendendo un difensore del Villarreal

Tra i giocatori più importanti del Villarreal c'è un volto già conosciuto dal calcio italiano: Renato Veiga, che nel 2025 ha indossato per alcuni mesi la maglia della Juventus. Il difensore portoghese è diventato uno dei punti di riferimento del Submarino Amarillo e della propria nazionale, dove si è ritagliato un ruolo di primo piano. A confermarne il peso nella costruzione del gioco c'è anche un dato significativo: Veiga è il calciatore della Liga che ha completato più passaggi. Una caratteristica che lo rende un avversario da osservare con attenzione per il Napoli.

Napoli, Renato Veiga e il retroscena di mercato: Allegri lo voleva

Il nome di Renato Veiga è stato accostato al Napoli durante la scorsa estate. Con la difesa azzurra alle prese con diverse difficoltà legate al reparto arretrato, tra le situazioni riguardanti Beukema, Marianucci e Buongiorno, il profilo del portoghese sarebbe stato indicato direttamente da Massimiliano Allegri. La società partenopea avrebbe quindi avviato i primi contatti esplorativi per valutare la possibilità di portare il difensore in Italia.

L'operazione, tuttavia, si è scontrata con le richieste economiche del Villarreal, che avrebbe fissato il prezzo del cartellino a 40 milioni di euro. Una valutazione considerata troppo elevata per le strategie del club azzurro, che ha così deciso di orientarsi verso un'altra soluzione per rinforzare il reparto difensivo.

Badiashile al posto di Veiga: sfuma l'ipotesi azzurra

Il Napoli ha quindi concentrato le proprie attenzioni su Benoît Badiashile, arrivato con una formula più flessibile: prestito con diritto di riscatto e un investimento complessivo che, in caso di acquisto definitivo, raggiungerebbe i 30 milioni di euro. Questa sera, dunque, Veiga si ritroverà di fronte proprio la squadra che aveva valutato la possibilità di ingaggiarlo. Una trattativa mai concretizzata che aggiunge un elemento di interesse alla sfida tra Villarreal e Napoli, con il difensore portoghese pronto a mettere in mostra le proprie qualità contro gli azzurri.